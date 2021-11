La definizione e la soluzione di: Organizzazioni cristiane per i lavoratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ACLI

Curiosità/Significato su: Organizzazioni cristiane per i lavoratori della mitologia greca, vedi Acli (mitologia). Le Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, più note con l'acronimo ACLI, sono un'associazione di ...

