Soluzione 3 lettere : CIT

Curiosità/Significato su: Si occupava di turismo Il turismo spaziale è una recente forma di turismo che ha luogo nello spazio. Pur essendo un fenomeno ancora agli albori, ci sono già stati dei casi isolati ...

