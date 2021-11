La definizione e la soluzione di: Non tutte, soltanto poche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALCUNE

Curiosità/Significato su: Non tutte, soltanto poche essa non ha avuto grossi cambiamenti nel tempo, adeguandosi più o meno blandamente alla moda del momento, con periodici mutamenti legati soltanto alla ...

Altre definizioni con tutte; soltanto; poche; Ha tutte le facce triangolari; tutte , ognuna; Lo sono tutte le nobili; Musicò Così fan tutte ; Ebbe... soltanto per metà; Vanno in chiesa... soltanto per visitarla; soltanto una goccia; Lo si dà matto soltanto al re; Le maniere di chi fa poche cerimonie; In poche e in molte; Di poche parole; Richiede poche parole; Ultime Definizioni