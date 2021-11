La definizione e la soluzione di: Moderno genere musicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RAP

Curiosità/Significato su: Moderno genere musicale lui la trap come genere, coniandone il nome con l'album Trap Muzik del 2003. Un altro album particolarmente influente per il genere è TM101 di Young Jeezy ...

