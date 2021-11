La definizione e la soluzione di: Misura le temperature USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : SCALA FAHRENHEIT

Curiosità/Significato su: Misura le temperature USA Disambiguazione – "Temperature" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Temperature (disambigua). Disambiguazione – "Caldo" rimanda qui. ...

