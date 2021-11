La definizione e la soluzione di: Il minestrone triestino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IOTA

Curiosità/Significato su: Il minestrone triestino cucina friulana, ma che nella più famosa versione triestina è a base di crauti (in dialetto triestino capuzi garbi, cappucci acidi), fagioli e patate; ...

