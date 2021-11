La definizione e la soluzione di: Mettere in evidenza una frase. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SOTTOLINEARE

Curiosità/Significato su: Mettere in evidenza una frase costruzione normale andrebbe dopo, per mettere in evidenza un concetto o una parola. In ambito narrativo (in lingua inglese si usa la definizione flash-future ...

Altre definizioni con mettere; evidenza; frase; mettere qualcuno in condizioni favorevoli; mettere in mostra; mettere in funzione; mettere radici; L'Istituto di Previdenza per i Dipendenti Pubblici; Far notare, mettere in evidenza ; Mettere in evidenza ; Ha il nome in bella evidenza nella rivista; Una frase sul frontespizio del libro donato; I famosi cioccolatini con la frase in un foglietto; frase propria degli spacconi; frase di Ronald Reagan;