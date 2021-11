La definizione e la soluzione di: Mette in pericolo i natanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FORTUNALE

Curiosità/Significato su: Mette in pericolo i natanti portuali in merito ai loro scopi e presenza, il fatto che i capitani della sua flotta non fossero sempre all'altezza dei compiti di governo dei natanti fecero ...

