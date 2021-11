La definizione e la soluzione di: Si mette nel panettone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UVETTA

Curiosità/Significato su: Si mette nel panettone Cinepanettone (o cine-panettone) è un neologismo italiano indicante alcuni film comici di produzione italiana destinati a uscire nelle sale cinematografiche ...

Altre definizioni con mette; panettone; mette in pericolo i natanti; mette re in evidenza una frase; Si mette in tavola; mette re qualcuno in condizioni favorevoli; È noto anche come panettone genovese; Dolce natalizio veronese contrapposto al panettone ; Nel panettone è candita; C'è chi lo preferisce al panettone ;