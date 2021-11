La definizione e la soluzione di: Metallo per cornici e posate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARGENTO

Curiosità/Significato su: Metallo per cornici e posate fotografia e in gioielleria, in cui è protagonista di un'intera branca, l'argenteria, che riguarda coppe, cuccume, vassoi, cornici e posate da tavola. ...

Si dice di composti del metallo che ha per simbolo Cu; metallo durissimo; metallo da fedi; Un vaso di metallo per gli archeologi; Si fissano alle cornici ; E' incornici ato da corde; Metallo per cornici , posate e vassoi; Piano di edificio che sormonta il cornici one; Le posate ... da minestra; Sposate con degli uomini; Metallo per cornici, posate e vassoi; Le posate che si affilano;