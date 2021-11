La definizione e la soluzione di: Si macinano per la farinata ligure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CECI

Curiosità/Significato su: Si macinano per la farinata ligure Ligure, Semega, Carrega Ligure, Magioncalda, Vigoponzo (Vico Pontio) di Dernice, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure Alto Monferrato, Ponzone ...

Altre definizioni con macinano; farinata; ligure; macinano il grano; Si macinano per fare la farinata ligure; Immortalò Beatrice e farinata ; La materia prima per fare la farinata ligure; Si macinano per fare la farinata ligure; Uno studioso del cantore di farinata e Ugolino; Il capoluogo ligure ; Città ligure che ha dato il nome a un panino; Involtini di carne della cucina ligure ; Originario del capoluogo ligure ... come il pesto; Ultime Definizioni