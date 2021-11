La definizione e la soluzione di: Un Luciano del rock... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LIGA

Curiosità/Significato su: Un Luciano del rock... in breve cinematografica. Luciano nasce a Correggio, primogenito di Giovanni Ligabue, morto nel 2001 (Luciano gli dedicherà la canzone Tu che conosci il cielo un anno dopo) ...

Altre definizioni con luciano; rock; breve; luciano , cantautore di Correggio; Lo sono luciano Canfora e Alessandro Barbero; Il luciano che ha allenato Inter e Roma; Lo era luciano Pavarotti; La Brock ovich di una pellicola; Con rock è un ballo; Il Jerry Lewis del rock ; L’Iggy del rock ; breve saluto; Antico in breve ; Tanti Comuni... in breve ; Andata via in breve ; Ultime Definizioni