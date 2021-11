La definizione e la soluzione di: L'organismo che rappresenta i club europei di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ECA

Curiosità/Significato su: L organismo che rappresenta i club europei di calcio del mondo per Club del calcio a 5, vedi Coppa del mondo per club FIFA (calcio a 5). La Coppa del mondo per club FIFA (in inglese FIFA Club World Cup) è ...

Altre definizioni con organismo; rappresenta; club; europei; calcio; Sostanza dannosa per l'organismo ; Malattia infettiva dell'intestino causata da un microrganismo ; Sostanza indispensabile al nostro organismo ; 1 fabbisogni dell’organismo ; Sono rappresenta ti all' Onu; Li rappresenta no le candeline sulla torta; Animale rappresenta to da Timon de Il Re Leone; Un carattere tipografico che rappresenta simboli; Il Boy ex leader dei Culture club ; Il Karma dei Culture club ing; II club degli alpinisti; Touring club Italiano; Gli indoeuropei che fondarono Roma; Gli europei per gli Inglesi; Associazione Giornalisti europei ; L'oriente per gli europei ; Aurelio, produttore cinematografico e presidente del Napoli calcio iniziali; I punti della vittoria nei tornei di calcio ; Un Real del calcio ; Lo è un calcio di punizione di seconda; Ultime Definizioni