La definizione e la soluzione di: L'Istituto statale che finanziò grandi imprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IRI

Curiosità/Significato su: L Istituto statale che finanzio grandi imprese di lucro non lo configurano come impresa. Il fatto che la previdenza sociale sia gestita da un ente pubblico statale è imposto direttamente dalla Costituzione ...

Altre definizioni con istituto; statale; finanziò; grandi; imprese; istituto per gli Studi di Economia; istituto Elettrotecnico Nazionale; Abbreviazione d'istituto ; istituto come l'ACLI, l'INCA o l'INAS; Insegna o emblema nobiliare, civico o statale ; Relativo al Tesoro statale ; Una requisizione statale ; Foglio col timbro statale ; finanziò grandi imprese; Le grandi teste di pietra dell'Isola di Pasqua; I più semplici e diffusi ingrandi tori da laboratorio; grandi assemblee del Sacro Romano Impero; E’ grandi osa quella di Pavia; Associazione temporanea di imprese sigla; Raggruppamento di imprese per i giapponesi gia; imprese memorabili di eroi; Una serie di imprese ; Ultime Definizioni