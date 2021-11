La definizione e la soluzione di: Il libro con cui pregano gli Israeliti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TORAH

Curiosità/Significato su: Il libro con cui pregano gli Israeliti vergognosa caratteristica dell'idolatria da cui gli Israeliti devono astenersi. Anzi nel Libro del Levitico, il principale testo normativo della Bibbia, ...

