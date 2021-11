La definizione e la soluzione di: Lech : Austria = Kranjska Gora : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SLOVENIA

Curiosità/Significato su: Lech : Austria = Kranjska Gora : x grudnia 1994 (slalom) Lech – 20 grudnia 1994 (slalom) Lech – 21 grudnia 1994 (slalom) Alta Badia – 22 grudnia 1994 (gigant) Kranjska Gora – 6 stycznia 1995 ...

Altre definizioni con lech; austria; kranjska; gora; Lo sono lech Walesa e Arkadiusz Milik; La biblica moglie di Elimelech ; Suggestiva canzone natalizia austria ca; Città austria ca sul Danubio; Contro l'austria nella battaglia di Praga del 1757; Il compositore austria co del primo '900 di Wozzeck; Pitagora : Samo = Archimede : x; L’isola di Pitagora ; Fu folgora to sulla via per Damasco; Logora gli oggetti; Ultime Definizioni