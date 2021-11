La definizione e la soluzione di: Lavora artisticamente il legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EBANISTA

Curiosità/Significato su: Lavora artisticamente il legno In Slovenia queste costruzioni sono realizzate totalmente in legno e sono artisticamente rifinite, tanto da essere considerate dei veri monumenti nazionali ...

Altre definizioni con lavora; artisticamente; legno; Quando lavora in chiesa... si fa sentire da tutti; lavora in grembiule; Di tessuti lavora ti con fitte piegoline; lavora va con Gian; Lavora artisticamente la pietra; Il foglietto giapponese artisticamente ripiegato; Passo alpino vicino a Ponte di legno ; Dànno un legno rosso; Una chiusura di solito in metallo o legno ; Uno dei suoi nomi popolari è spirito di legno ;