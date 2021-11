La definizione e la soluzione di: L'autista lo usa solo se buca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CRIC

Curiosità/Significato su: L autista lo usa solo se buca delle stesse dimensioni di quello presente sotto l'autostrada e riempì la buca con del cemento; all'interno del cunicolo inserì dell'esplosivo, e vi collocò ...

Altre definizioni con autista; solo; buca; autista ... protagonista di un film di Sordi; L’autista lo usa solo se è fermo; Lo suona l'autista ; L'autista per i francesi fra; Parole, solo c soltanto parole; lo, ma non da solo ; Fatto solo per te; Un isolo tto... di ghiaccio; Il sapore della sambuca ; Recipienti per il buca to; Lo è la camicia di buca to; Una delle squadre di calcio di buca rest; Ultime Definizioni