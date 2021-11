La definizione e la soluzione di: L'antico palazzo municipale dell'Italia settentrionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARENGARIO

Curiosità/Significato su: L antico palazzo municipale dell Italia settentrionale Palazzo d'Accursio, detto anche Palazzo Comunale (in dialetto bolognese Palâz senza articolo) è un palazzo storico di Bologna, sede municipale sin dal ...

