La definizione e la soluzione di: L'agente che storpia i nomi nei gialli con Montalbano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CATARELLA

Curiosità/Significato su: L agente che storpia i nomi nei gialli con Montalbano

