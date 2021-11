La definizione e la soluzione di: Laboratorio munito di forno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANIFICIO

Curiosità/Significato su: Laboratorio munito di forno ma è munito di un tappo semplicemente appoggiato alla sua imboccatura. Il tappo ha una forma simile a quella di un fungo, il cui stelo è fatto di materiale ...

Altre definizioni con laboratorio; munito; forno; I più semplici e diffusi ingranditori da laboratorio ; Prove di laboratorio ; laboratorio in cui si lavorano i metalli; laboratorio d'alta moda; L’impianto munito di due altoparlanti; munito di permesso per guidare; munito di arti per poter volare; Utensile munito di due rullini usato per eseguire una particolare zigrinatura; Il piccolo forno a radiazioni elettromagnetiche; Piatto francese che gonfia in forno fra; Le verdure cotte al forno con impanatura; Le casseruole per le lasagne al forno ; Ultime Definizioni