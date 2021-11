La definizione e la soluzione di: _ John: Candle in thè Wind. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ELTON

Curiosità/Significato su: _ John: Candle in the Wind versione dedicata a Lady Diana, vedi Candle in the Wind 1997. Candle in the Wind è un brano pop rock, con musica di Elton John e testo di Bernie Taupin. Fu scritta ...

