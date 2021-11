La definizione e la soluzione di: Lo interpreta la cabala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOGNO

Curiosità/Significato su: Lo interpreta la cabala La cabala, cabbala, qabbaláh o kabbalah (in ebraico: ??????????, letteralmente 'ricevuta', 'tradizione') è l'insieme degli insegnamenti esoterici propri ...

Altre definizioni con interpreta; cabala; Personaggio famoso che interpreta un messaggio pubblicitario; Si interpreta no per ricavarne i numeri; Antagonista di Batman interpreta to da Jim Carrey; Lo interpreta rono Enrico Montesano e Nino Manfredi; Prima e terza di cabala ; La cabala li fa diventare... numeri; Ultime Definizioni