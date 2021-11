La definizione e la soluzione di: Un grosso vaso per l'olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIARA

Curiosità/Significato su: Un grosso vaso per l olio aglio, finocchio selvatico, bucce d'arancia e sale grosso. Si lascia a riposo a marinare coprendo il vaso ma senza sigillarlo e ogni sera si mescola manualmente ...

