La definizione e la soluzione di: Le grandi teste di pietra dell'Isola di Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MOAI

Curiosità/Significato su: Le grandi teste di pietra dell Isola di Pasqua (disambigua). L'Isola di Pasqua (in pasquense Rapa Nui, letteralmente "grande isola/roccia"; in spagnolo Isla de Pascua) è un'isola dell'Oceano Pacifico ...

Altre definizioni con grandi; teste; pietra; dell; isola; pasqua; I più semplici e diffusi ingrandi tori da laboratorio; grandi assemblee del Sacro Romano Impero; E’ grandi osa quella di Pavia; Molto più che grandi ; I mostro con molte teste che fu ucciso da Eracle; Viene messa su... alcune teste ; Appoggi per teste ; Come le teste dei re; pietra per affilare le lame; La caratteristica peculiare della pietra pomice; Una pietra semipreziosa; La pietra della lavagna; Il biologo dell a penicillina; Ai lati dell o xilofono; Il centro dell 'Illinois; Dea dell 'arcobaleno; Incantevole isola italiana; Bella isola greca; L’isola patria di Ulisse; Un’isola fra Rodi e Samo; Forma l’uovo di pasqua ; Quello dopo pasqua è detto dell'Angelo; Le gigantesche statue dell'isola di pasqua ; Il giorno in cui cade pasqua ; Ultime Definizioni