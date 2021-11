La definizione e la soluzione di: Gli astri con la coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COMETE

Curiosità/Significato su: Gli astri con la coda Quindi, tra gli astri, almeno la Luna non possiede i caratteri di “assoluta perfezione” che ad essa erano attribuiti dalla tradizione. Inoltre, la Luna si ...

