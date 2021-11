La definizione e la soluzione di: Gli assegni più sicuri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CIRCOLARI

Curiosità/Significato su: Gli assegni piu sicuri di ex deputati che ne beneficiavano (significa che gli assegni sono stati alzati). Gli incrementi più alti si sono verificati alla metà degli Anni 80 (la ...

