Soluzione 6 lettere : ROLAND

Curiosità/Significato su: Garros: torneo di tennis 249167°E48.846944; 2.249167 L'Open di Francia di tennis, noto anche come Roland Garros (IPA: [??l?~ ga??s]), è il secondo dei tornei del Grande Slam in ordine ...

Il garros del tennis; Lo sport al Roland garros ; __ garros : Open di Francia; torneo del Grande Slam che si tiene a New York; Fine di torneo ; torneo di cavalieri; Un torneo sportivo per professionisti e dilettanti; L'ex tennis ta Ivanovic; Ivanovic, ex campionessa di tennis ; Il terzo punto vinto in un game a tennis ; Solo pochi tennis ti hanno vinto il Grande;