Soluzione 6 lettere : BARESI

Curiosità/Significato su: Franco, ex del Milan Franco Baresi (Travagliato, 8 maggio 1960) è un dirigente sportivo, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, vicepresidente ...

