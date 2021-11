La definizione e la soluzione di: Le forbici per potare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CESOIE

Curiosità/Significato su: Le forbici per potare consiste nel potare alberi e arbusti al fine di dare loro una forma geometrica, diversa da quella naturalmente assunta dalla pianta, per scopi ornamentali ...

