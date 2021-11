La definizione e la soluzione di: Evoluto senza volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EU

Curiosità/Significato su: Evoluto senza volto in grado di rilevare la presenza di oggetti nelle immediate vicinanze, senza che vi sia un effettivo contatto con l'ADC. La distanza entro cui questi ...

E' evoluto ... senza volto; E evoluto ... senza volto; I prodotti agricoli senza antiparassitari; In genere si dà senza volerlo; E' senza per gli Spagnoli; Stabile, ma senza stile; Faccia, volto ; Pesante involto caricato a spalla; Appare spesso sul volto dei timidi; Iperpigmentazione cutanea a macchie, sul volto ;