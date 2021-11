La definizione e la soluzione di: Erba secca per il bestiame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FIENO

Curiosità/Significato su: Erba secca per il bestiame mediterranea. Il fuoco è stato usato storicamente dall'uomo, tra l'altro, per rinnovare i pascoli per il bestiame, preparare il terreno per l'agricoltura ...

Altre definizioni con erba; secca; bestiame; Un tempo verba le; erba da carpaccio; Si serba no con cura; Dove passava lui non cresceva più l'erba ; Era secca in una pellicola di Bernardo Bertolucci; Una pianura secca come quella russa; Il merluzzo secca to; Sono cose che secca no; Il ladro di bestiame ; Il furto di bestiame ; Colpisce il bestiame ; Il giaciglio per il bestiame ; Ultime Definizioni