La definizione e la soluzione di: Energico e efficace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INTENSO

Curiosità/Significato su: Energico e efficace Aviotrasportata statunitense e numerosi reparti di altre unità disgregate dal violento attacco tedesco. La energica ed efficace difesa di Bastogne da parte ...

Altre definizioni con energico; efficace; L'ha fermo l'energico ; Poco... energico ; energico , dinamico; Molto attivo ed energico ; Inefficace mente represso o dissimulato; Vano, inefficace ; Inefficace ; E' inefficace senza esca; Ultime Definizioni