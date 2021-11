La definizione e la soluzione di: Si deve evitare di prestarlo alle critiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FIANCO

Curiosità/Significato su: Si deve evitare di prestarlo alle critiche rifiutavano di prestarlo, erano passibili di ammende e rischiavano persino di perdere le loro proprietà. Secondo il codice legale di re Ine del Wessex ...

