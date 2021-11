La definizione e la soluzione di: Deltoide : muscolo = crociato : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LEGAMENTO

Curiosità/Significato su: Deltoide : muscolo = crociato : x legamento crociato possono essere annullate selezionando gli adeguati angoli di lavoro della caviglia e dell'anca. Il carico sul legamento crociato posteriore ...

