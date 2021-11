La definizione e la soluzione di: Cumuli di grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMMASSI

Curiosità/Significato su: Cumuli di grano vasche, fontane e bagni. Tra i vari reperti ritrovati, ci sono ami, cumuli di grano, lucerne ed una meridiana in bronzo, con intarsi in argento. Villa ...

