Il combustibile della spazzatura.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIOGAS

Curiosità/Significato su: Il combustibile della spazzatura di ritrattamento del combustibile nucleare, quelli prodotti dallo smantellamento di vecchi impianti, e gli elementi di combustibile esauriti.. I radionuclidi ...

Altre definizioni con combustibile; della; spazzatura; È impiegato come combustibile e refrigerante; Il combustibile ottenuto dalla spazzatura; Un materiale incombustibile oggi proibito; Il combustibile per stufe e camini; La Dorella della danza; Antico nome della Sicilia; Lo sposo della regina Ginevra; Capoluogo della Navarra; Il combustibile ottenuto dalla spazzatura ; Il combustibile dalla spazzatura ; La raggiungono i camion della spazzatura ;