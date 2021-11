La definizione e la soluzione di: La classifica dei migliori tennisti professionisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATP

Curiosità/Significato su: La classifica dei migliori tennisti professionisti La classifica ATP (ufficialmente FedEx ATP Rankings per motivi di sponsorizzazione) sono le classifiche mondiali dei tennisti professionisti uomini in ...

Altre definizioni con classifica; migliori; tennisti; professionisti; classifica rsi fra i primi 3; classifica zione musicale, zoologica, sessuale; Fondo... di classifica ; Incombe sulle squadre di fondo classifica ; Effettuare piccole migliori e; I migliori romani contrapposti ai populares lat; Sono i migliori nuotatori; E’ notevole nei migliori violini; Solo pochi tennisti hanno vinto il Grande; Formano il set tennisti co; Una partita fra tennisti ; Lo smash dei tennisti ; Lega professionisti ca usa di basket; I professionisti che si occupano del libro mastro; Un torneo sportivo per professionisti e dilettanti; professionisti come chitarristi e pianisti; Ultime Definizioni