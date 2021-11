La definizione e la soluzione di: Il cavallo al quale non si guarda in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DONATO

Curiosità/Significato su: Il cavallo al quale non si guarda in bocca non si guarda in bocca (in lingua latina Noli equi dentes inspicere donati), è un proverbio della tradizione linguistica italiana. A caval donato non ...

