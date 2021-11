La definizione e la soluzione di: Cava di sassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIETRAIA

Curiosità/Significato su: Cava di sassi soggiorno nella città dei Sassi, oltre a ceramiche e produzioni artigianali locali. Parco scultura la Palomba: situato in una cava di tufo a cielo aperto dismessa ...

