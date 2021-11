La definizione e la soluzione di: Cattiva per il poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RIA

Curiosità/Significato su: Cattiva per il poeta Il cattivo poeta è un film del 2020 scritto e diretto da Gianluca Jodice. La pellicola narra gli ultimi anni di vita di Gabriele D'Annunzio, interpretato ...

Altre definizioni con cattiva; poeta; Vecchia brutta e cattiva ; cattiva azione; cattiva vecchiaccia; cattiva in poesia; poeta ispiratissimo; poeta lirico greco che diede nome a una varietà di odi; Grassa per il poeta ; Casimir, poeta e drammaturgo dell'800; Ultime Definizioni