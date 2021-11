La definizione e la soluzione di: La capitale degli Emirati Arabi Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ABU DHABI

Curiosità/Significato su: La capitale degli Emirati Arabi Uniti Saudita ed Emirati Arabi Uniti. La lunghezza totale della costa degli Emirati Arabi Uniti è di 1.318 km. La costa degli Emirati Arabi Uniti sul Golfo Persico ...

