Soluzione 7 lettere : PRESIDI

Curiosità/Significato su: Capi di istituti scolastici del secondo ciclo, la presidenza di commissioni di concorso a cattedre, la reggenza di ulteriori istituti scolastici, la direzione delle attività connesse ...

La capi tale degli Emirati Arabi Uniti; capi tale svizzera; Lo Stato con capi tale Asmara; L'azienda capi tolina dei trasporti; Frequentano scuole diverse dagli istituti tecnici; Il Lucio Cecilio Firmiano del Divinae istituti ones; istituti universitari; Costitutivo, istituti vo; Materiale per lavoretti scolastici ; Possono essere solari... e scolastici ; Modo più gergale per dire collaboratori scolastici ; Possono essere cinofili, sociali, scolastici ..