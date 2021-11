La definizione e la soluzione di: Bagnata in un liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INTINTA

Curiosità/Significato su: Bagnata in un liquido bagnato dello stesso liquido contenuto all'interno (talvolta anche imbevuto di olio per permettere alla fiamma di svilupparsi più velocemente); un altro ...

Altre definizioni con bagnata; liquido; È bagnata dal Brenta; bagnata di rugiada; E bagnata dal Reno; E' bagnata dalla Garonna; S’incrementano con versamenti di liquido ; Un liquido semisolido; Il liquido biancastro contenuto in alcune piante; Fluire come un liquido ; Ultime Definizioni