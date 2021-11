La definizione e la soluzione di: Si attiva quella di crisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UNITÀ

Curiosità/Significato su: Si attiva quella di crisi preso, colto di sorpresa") è una condizione neurologica caratterizzata da ricorrenti manifestazioni dette "crisi epilettiche". Una crisi epilettica è ...

