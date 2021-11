La definizione e la soluzione di: Antico nome della Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRINACRIA

Curiosità/Significato su: Antico nome della Sicilia Sicilioti, o ancora Greci di Sicilia; ?? S??e???ta? in greco antico) erano gli abitanti delle poleis greche di Sicilia. Si diffusero inizialmente nelle ...

Altre definizioni con antico; nome; della; sicilia; L’Autorità nazionale antico rruzione; antico in breve; Libro dell'antico Testamento; antico compenso pagato per la macinatura del grano o delle olive; Il primo nome di Poe; Il nome di Eulenspiegel; Il nome di Cézanne; nome di quattro pontefici; La Dorella della danza; Lo sposo della regina Ginevra; Il combustibile della spazzatura; Capoluogo della Navarra; Regnarono in sicilia ; Storica località sicilia na; Centro petrolifero sicilia no; Il ripieno dei cannoli sicilia ni; Ultime Definizioni