La definizione e la soluzione di: Un albero di decane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PERO

Curiosità/Significato su: Un albero di decane Albërie Hadërgjonaj (Decani, 15 settembre 1974) è una cantante kosovara. Nel 1998 è stata la prima cantante kosovara ad aver vinto il Festivali i Këngës ...

