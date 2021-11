La definizione e la soluzione di: Accettare con pazienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SOPPORTARE

Curiosità/Significato su: Accettare con pazienza morte, a cui nessun uomo si può opporre e che tutti devono anzi accettare "con pazienza". (20 vv.; strofe saffica) L’ode volge a un motivo, diffuso nella ...

Altre definizioni con accettare; pazienza; Far accettare con la forza; Si rifiutano di accettare verità storiche o scientifiche; accettare un danno per ottenere un vantaggio; accettare per vero o ritenere; Un po' di pazienza ; Anche la pazienza ne ha uno!; Come le opere di Andrea pazienza ; Un po' d'impazienza ;