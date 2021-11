La definizione e la soluzione di: Abita in canonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PARROCO

Curiosità/Significato su: Abita in canonica Svolgeva questo mestiere anche per il suo predecessore, don Luigi. Abita anche lui in canonica; la sua grande simpatia colma per certi aspetti la sua fisionomia ...

