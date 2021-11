La definizione e la soluzione di: Abbondanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IOSA

Curiosità/Significato su: Abbondanza suo desiderio. Il corno venne in seguito passato alla custodia di abbondanza. abbondanza superò le prove del tempo, prendendo la forma della francese Dame ...

Altre definizioni con abbondanza; A... cioè in grande abbondanza ; Un problema demografico... d’abbondanza ; Che hanno grasso e muscoli in abbondanza ; In gergo abbondanza , ad esempio di spaghetti; Ultime Definizioni